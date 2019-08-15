Başiskele, deprem şehitlerini anıyor

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Müftülüğü işbirliğiyle, cami dernekleri, imam-hatiplerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve Başiskele’de geleneksel hale gelen anma programları geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 5 ayrı yerde düzenlenecek. Deprem Şehitlerimiz ilk olarak, dün akşam Kullar Merkez Camii’nde akşam ve yatsı namazı vakitleri arasında okunan dualarla anıldi.



DUALAR YARIN DEVAM EDECEK

Deprem şehitlerimiz için 17 Ağustos Cumartesi günü ise öğle namazı sonrası Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda, ikindi namazı sonrası Yeniköy Merkez Mezarlığı’nda, akşam namazı sonrası Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii ve Altınkent Mahallesi Merkez Camii’nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua yapılacak.

ÖZLÜ: ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANACAĞIZ

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, düzenlenen anma programlarıyla ilgili olarak, “Asrın felaketi 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 20 yıl geçti. Ama yaşanan acılar hala taze. 17 Ağustos Deprem Şehitlerimizi unutmadık. Bu yıl da şehitlerimizi rahmetle anmak için Başiskele Müftülüğümüz ile birlikte anma programları hazırladık. Anma programlarımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.