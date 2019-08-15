Doğan Demir ve eşi, İmamoğlu’nu ziyaret etti

İmamoğlu’nu bugün ziyaret edenler arasında Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve eşi Suna Hanım da vardı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile sivil toplum örgütleri ile Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner ve Onursal Başkanı İzzetin Doğan'ın ziyaretleri ile birlikte Doğan Demir ve eşi Suna Hanım’ın da ziyaret fotoğraflarını paylaşan İmamoğlu, her birine ayrı ayrı teşekkür etti. İmamoğlu, “İBB, herkesin kendisine ait hissettiği bir kurum olacak” dedi. Demir, ise yaptığı paylaşımda, “Bugün sevgili Eşimle birlikte Sayın Ekrem Imamoğlu'nu makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileklerimizi iletik gündemi değerlendirdik ve en kısa sürede örgütümüzle birlikte tekrar ziyaret edip İstanbul’daki sorunlarımızı ve taleplerimizi ileteceğimizi söyledik, Sayın İmamoğlu'nun ilgisinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.