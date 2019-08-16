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Sakarya’dan çalınan araç Kocaeli'de bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çalınan araç Kandıra'da terk edilmiş halde bulundu.
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Olay, Kaynarca ilçe merkezinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edilen araç özel bir şirketin garajından kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. İş çıkışı aracının yerinde olmadığını gören vatandaş durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucunda çalınan araç Kandıra ilçesine bağlı Karabitler Mahallesinde plakaları sökülmüş ve terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri aracı çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı. İHA

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