Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar’ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe’deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardında Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Ünlü şarkıcı ölü bulundu
Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulundu.
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Yorumlar
(1 )
Deniz - Zaten sozlu muzik fitne fesat isi.. uzun sure muzikle ugrasip duzgun yasamayi basarabilen cok az. Erken olumler siradan cunku muzik sagligi basta akil sağlığı bozuyor...Ayrica onlari izleyen muziklerini dinleyenleri de bir hayal aleminde yari transta yasatiyorlar. Muzik dinleyenler depresyona kesin girer. Yillar geciyor zaman bosa akmis oluyor. Uzun yasayanlar arasinda muzik dinleyen kimsenin olmamasi dikkat cekici.. Her cesit kotu ise alkol, gece hayati, istismar de arka plan hizmeti ,dolayisiyla akil sagliginiz ve mutlulugunuz icin sozlu muzik dinlemeyin, kendinize kotuluk edersiniz.
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