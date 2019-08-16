Ünlü şarkıcı ölü bulundu

Deniz - Zaten sozlu muzik fitne fesat isi.. uzun sure muzikle ugrasip duzgun yasamayi basarabilen cok az. Erken olumler siradan cunku muzik sagligi basta akil sağlığı bozuyor...Ayrica onlari izleyen muziklerini dinleyenleri de bir hayal aleminde yari transta yasatiyorlar. Muzik dinleyenler depresyona kesin girer. Yillar geciyor zaman bosa akmis oluyor. Uzun yasayanlar arasinda muzik dinleyen kimsenin olmamasi dikkat cekici.. Her cesit kotu ise alkol, gece hayati, istismar de arka plan hizmeti ,dolayisiyla akil sagliginiz ve mutlulugunuz icin sozlu muzik dinlemeyin, kendinize kotuluk edersiniz.