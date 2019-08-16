Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:24 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:27 TSİ

Ünlü şarkıcı ölü bulundu

Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar’ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe’deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardında Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün 09:24 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Deniz - Zaten sozlu muzik fitne fesat isi.. uzun sure muzikle ugrasip duzgun yasamayi basarabilen cok az. Erken olumler siradan cunku muzik sagligi basta akil sağlığı bozuyor...Ayrica onlari izleyen muziklerini dinleyenleri de bir hayal aleminde yari transta yasatiyorlar. Muzik dinleyenler depresyona kesin girer. Yillar geciyor zaman bosa akmis oluyor. Uzun yasayanlar arasinda muzik dinleyen kimsenin olmamasi dikkat cekici.. Her cesit kotu ise alkol, gece hayati, istismar de arka plan hizmeti ,dolayisiyla akil sagliginiz ve mutlulugunuz icin sozlu muzik dinlemeyin, kendinize kotuluk edersiniz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 12:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Otobüsteki tacizci yakalandı mask
Otobüsteki tacizci yakalandı
İşte Kocaeli’nin bayramda kaza bilançosu mask
İşte Kocaeli’nin bayramda kaza bilançosu
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü mask
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü
Kocaelili siyasetçi Serdar Uzun, hayatını kaybetti mask
Kocaelili siyasetçi Serdar Uzun, hayatını kaybetti
Anne ve 2 çocuğu boğulmaktan son anda vatandaşlar kurtardı mask
Anne ve 2 çocuğu boğulmaktan son anda vatandaşlar kurtardı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"

GALERİ

Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu mask
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL