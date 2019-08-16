Prematüre bebek için AB negatif veya 0 Negatif erkek vatandaş kanı aranmaktadır. Hasta KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni doğan bebek ünitesinde yatmaktadır. İrtibat: Hüseyin Işık - 0537 542 10 76
Bugün 09:36 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:00 TSİ
Prematüre bebek için acil kana ihtiyaç var!
Prematüre bebek için AB negatif veya 0 Negatif erkek vatandaş kanı aranmaktadır.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz