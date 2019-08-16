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Prematüre bebek için acil kana ihtiyaç var!

Prematüre bebek için AB negatif veya 0 Negatif erkek vatandaş kanı aranmaktadır.
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Prematüre bebek için AB negatif veya 0 Negatif erkek vatandaş kanı aranmaktadır. Hasta KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni doğan bebek ünitesinde yatmaktadır. İrtibat: Hüseyin Işık - 0537 542 10 76

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