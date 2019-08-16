Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"

Eski Refah Partisi Kocaeli milletvekili ve Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, İstanbul’u Sabetayistlerin AKP’ye kaybettirdiğini öne sürdü. Şevki Yılmaz, AKP’yi uyardığı “Asırlık mücadelemizi algı operasyonlarına kurban ettirmeyelim!” başlıklı yazısında, “Son Halifemiz yani İmamımız Sultan Abdülhamid’i aynı iğrenç oyunlarla yıkanların torunları olan mutlu ve putlu bir avuç azınlık bugün de ellerindeki sosyal medya ve servet gücüyle milletimizi kandırarak AK iktidarımızı yine milletimize yıktırtmak istiyor!” ifadelerini kullandı. “Bu Sabetayist ve dönmelerin Türkiye’deki nüfusları yüzde 10’u geçmemesine rağmen yüzde 90 nüfusa sahip halkımızı Irk, Mezhep, Meşrep ve Parti taassubu cehaletiyle ve algı operasyonuyla yenebiliyor!” diyen Şevki Yılmaz, şöyle devam etti:

“HALKIMIZA BİNDİĞİ İKTİDAR DALINI KESMEYİ BAŞARTTILAR!”

“Bu son İstanbul seçimlerinde de İktidarın tarihi devasa hizmetlerine rağmen halkımıza bindiği İktidar dalını kesmeyi başarttılar! Neticede yüzde 90 nüfusa sahip bu vatanın gerçek sahibi ve tek sahibi milletimiz, yüzde 10’luk her dönemin işbirlikçisi azınlığa şimdilik mağlup olduğunu hâlâ anlamadı. Veya biz anlatamadık! Çünkü tabanları milli olan partiler şahsi çıkar, hırs ve hasetleri sebebiyle seçmenlerimizi CHP ve HDP gibi tavanları gayri milli, Sabetayist ve dönme olan partilerin kayığına bindirterek mutlu ve putlu aristokrat azınlığa, çoğunluğu mahkûm ettirdiler. Silahlı darbelerle başaramadıklarını Sandık Darbesiyle aldattıkları seçmenlerimiz eliyle başardılar! Algı operasyonlarıyla ve partileri bölüp, parçalayarak imkânlarımızı ve değerlerimizi yutmaya devam ediyorlar! Şimdi de ayrılıklardan milyonlarca mazlumun ağlaması yetmemiş gibi Yeni bir Parti Operasyonuyla daha da bölüp analarımızı ağlatmaya devam edecekler!” Kaynak: Odatv.com

Sabetayistler Kimdir?

Notdefteri.net'te yer alan bilgilere göre, Sabetaycılık 17. yy da izmir çevresinde ortaya çıkmıştır.Kurucusu Sabatay Sevi’dir.Kendisini mesih(kurtarıcı son Peygamber) kabul etmiştir.Bazıları onun Yahudilerin kurtarıcısı olduğuna inanmaya başlamışlardır. Dünya’yı 38 krallığa ayırmış ve oralara,ona sadık olan kişileri tayin etmiştir.

Bunun üzerine İstanbul’daki Hahambaşı kendisini Osmanlı hükümetine şikayet etmiş bunun ardından Sevi,Çanakkale’ye sürgün edilmiştir lakin faliyetlerine devam edince Sultan IV. Mehmed’in huzuruna çıkarıldı.Öldürüleceğinden korkarak müslüman olmuş gibi göründü ve kendisine Mehmed ismini aldı.Gizliliği sürdürmek için hangi ülkede yaşıyorlarsa bulundukları ülkenin yaygın dininde görünmeyi tercih etmişlerdir.

Bu düşünceyi benimseyenlere Selanikli,Sabatcı,Sabeyatcı,Avdedi,Meamin,Maminim,Takiyyeci gibi farklı isimlerle de anılmışlardır.Kutsal şehirleri Selaniktir. İstabul, Selanik, İzmir en çok ikametgah ettikleri şehirlerdir.Sabetayistler, kendilerine ma’amînim (mü’minler), haberim (ortaklar), ba’ale milhamah (mücâhidler) gibi isimler vermişlerdir.Sabetaycılık 1600’lerden sonra 1800’lerin sonlarına kadar olan 200 senelik süre zarfında tamamen kapalı bir şekilde yaşamak zorunda kalmışlardır.