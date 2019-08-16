Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"

Eski Refah Partisi Kocaeli milletvekili ve Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, İstanbul’u Sabetayistlerin AKP’ye kaybettirdiğini öne sürdü. Şevki Yılmaz, AKP’yi uyardığı “Asırlık mücadelemizi algı operasyonlarına kurban ettirmeyelim!” başlıklı yazısında, “Son Halifemiz yani İmamımız Sultan Abdülhamid’i aynı iğrenç oyunlarla yıkanların torunları olan mutlu ve putlu bir avuç azınlık bugün de ellerindeki sosyal medya ve servet gücüyle milletimizi kandırarak AK iktidarımızı yine milletimize yıktırtmak istiyor!” ifadelerini kullandı. “Bu Sabetayist ve dönmelerin Türkiye’deki nüfusları yüzde 10’u geçmemesine rağmen yüzde 90 nüfusa sahip halkımızı Irk, Mezhep, Meşrep ve Parti taassubu cehaletiyle ve algı operasyonuyla yenebiliyor!” diyen Şevki Yılmaz, şöyle devam etti:
“HALKIMIZA BİNDİĞİ İKTİDAR DALINI KESMEYİ BAŞARTTILAR!”
“Bu son İstanbul seçimlerinde de İktidarın tarihi devasa hizmetlerine rağmen halkımıza bindiği İktidar dalını kesmeyi başarttılar! Neticede yüzde 90 nüfusa sahip bu vatanın gerçek sahibi ve tek sahibi milletimiz, yüzde 10’luk her dönemin işbirlikçisi azınlığa şimdilik mağlup olduğunu hâlâ anlamadı. Veya biz anlatamadık! Çünkü tabanları milli olan partiler şahsi çıkar, hırs ve hasetleri sebebiyle seçmenlerimizi CHP ve HDP gibi tavanları gayri milli, Sabetayist ve dönme olan partilerin kayığına bindirterek mutlu ve putlu aristokrat azınlığa, çoğunluğu mahkûm ettirdiler. Silahlı darbelerle başaramadıklarını Sandık Darbesiyle aldattıkları seçmenlerimiz eliyle başardılar! Algı operasyonlarıyla ve partileri bölüp, parçalayarak imkânlarımızı ve değerlerimizi yutmaya devam ediyorlar! Şimdi de ayrılıklardan milyonlarca mazlumun ağlaması yetmemiş gibi Yeni bir Parti Operasyonuyla daha da bölüp analarımızı ağlatmaya devam edecekler!” Kaynak: Odatv.com
Sabetayistler Kimdir?
Notdefteri.net'te yer alan bilgilere göre, Sabetaycılık 17. yy da izmir çevresinde ortaya çıkmıştır.Kurucusu Sabatay Sevi’dir.Kendisini mesih(kurtarıcı son Peygamber) kabul etmiştir.Bazıları onun Yahudilerin kurtarıcısı olduğuna inanmaya başlamışlardır. Dünya’yı 38 krallığa ayırmış ve oralara,ona sadık olan kişileri tayin etmiştir.
Bunun üzerine İstanbul’daki Hahambaşı kendisini Osmanlı hükümetine şikayet etmiş bunun ardından Sevi,Çanakkale’ye sürgün edilmiştir lakin faliyetlerine devam edince Sultan IV. Mehmed’in huzuruna çıkarıldı.Öldürüleceğinden korkarak müslüman olmuş gibi göründü ve kendisine Mehmed ismini aldı.Gizliliği sürdürmek için hangi ülkede yaşıyorlarsa bulundukları ülkenin yaygın dininde görünmeyi tercih etmişlerdir.
Bu düşünceyi benimseyenlere Selanikli,Sabatcı,Sabeyatcı,Avdedi,Meamin,Maminim,Takiyyeci gibi farklı isimlerle de anılmışlardır.Kutsal şehirleri Selaniktir. İstabul, Selanik, İzmir en çok ikametgah ettikleri şehirlerdir.Sabetayistler, kendilerine ma’amînim (mü’minler), haberim (ortaklar), ba’ale milhamah (mücâhidler) gibi isimler vermişlerdir.Sabetaycılık 1600’lerden sonra 1800’lerin sonlarına kadar olan 200 senelik süre zarfında tamamen kapalı bir şekilde yaşamak zorunda kalmışlardır.
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Yorumlar
(9 )
Ali Bozkurt - gene başlamış şarlatan.Sebetaylara bulacagina kabahati kendinize bulun birazda..Efendilige mucadele icin oy vemistik Ak partiye..Ancak senin gbi efendiler türetti akp de..bu yüzden kaybettiniz...ogul mv. damatlar musteşar,genel md..arazi parsellemeler falan filan...
Izmitli - herhalde bu açıklamayı en son kaptığı yuvacıktaki helikopter tepesinden yapmıştır
Öz Izmitli - şevki efendimiz söylediyse dogrudur.o hep dogru söyler şimdiye kadar yalan söz söyledigi görülmemiştir.benim gözümde cennetle müjdelenmiştir.şevki efendimiz bakışlarını izmitin üstünden eksik etme
Vatandaş - Bu ülke de Şevki ne söylerse doğrudur zihniyeti olduğu sürece sorgulamayan Şevki doğru söyler ekonomi bitmiş milletin anası ağlamış ama Şevki doğru söyler diyenler olduğu sürece vay halimize
Bora yılmaz - yuh sen bu cümleyi cidden söylüyorsan yuh sana makara geciyorsanda ine yuh bilmeyende gerçek sanacak
Izmitin Yerlisi - kim kimi kandırıyor millet artık görmeye basladı hoca efendi. yeter artık yedi sulalenizin ömür boyu bitiremeyecegi servet kazandınız iktidarınızın rantıyla. gidin artık paranızı yiyin daha dogrusu milletin parasını. sizin dünyadan başka derdiniz yok bırakın bu ülkenin geleceği kurtulsun .hala kendinizi dindar sanıyorsunuz. sizin yaptıgınız yolsuzluk yediginiz kul hakkı hangi mezhepte hangi dinde var. mercedes yeni jip cıkarmış onlara falan bakın..
Deniz - Eski refah partililerin psikolojileri kotu ,cok cektiler ornegin hasan mezarci isayim ben diyor. Secimleri yanlis kararlarin bozdugu ekonomi kaybettirdi. Benzin 7 tl, 4.5 milyon issiz var. Bunlari da mi karanlik kisiler yapti. Her sey cok acik.
Gebzeli - Bozdağ, Arınç, Atalay, Erduvan hangi meşrep hangi ırktan.besmele ile kilise temeli atanlar, milletin am.... na koyanlar, bir gecede vergi borçları sıfırlananlar,hangi meşrepten acaba.
Erkan tekin - BRAVO HELAL OLSUN.KISA VE ÖZ.GURUR DUYDUM.
Bora yılmaz - bu herif arada cıkıp cıkıp hep konuşuyor böyle şevki hoca acaba vakıflarda erkek cocuklara tecavüz edilmesi siyasilerin yaptığı haksız atamalar yandaşcılıklar hırsızlıklar yolsuzluklar ülkeyi ona buna filistin gibi satmalar fabrikarımızı arazilerimizi peşkeş çekmeleri ülkeli talan etmeleri suriyeli pislikleri ülkeye doldurmalarından hırsızlıklarından dolayı istanbulu kaybetmiş olmasınlar ama yok siz cennetten geldiniz tertemiz insanlarsınız tarih sizi HIRSIZ olarak yazacak
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