Yaşlı adama hakaret, kavga başlattı

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’ndeki bir kahvehanede oturan genç, iddialara göre kendisine soru soran yaşlı adama ters cevap verince tartışmalar başladı. Yine iddialara göre bu dudruma kahvehanede bulunanlar tepki gösterdi ve tartışma kısa sürede gerginliğe dönüşünce durum polise aktarıldı.

TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Yunus Emre Caddesi bir anda kavgaya hazırlanan guruplarla dolunca Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kalabalık olarak olay yerine sevk edildi. Polisin müdahalesi ve tarafları ikna etmesi sonrasında tartışma kavgaya dönüşmeden bitirildi. Bu sırada caddede heyecanlı anlar yaşandı.