Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:50 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:52 TSİ

Yaşlı adama hakaret, kavga başlattı

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’ndeki bir kahvehanede yaşlı adama hakaret iddiası mahalleyi karıştırdı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’ndeki bir kahvehanede oturan genç, iddialara göre kendisine soru soran yaşlı adama ters cevap verince tartışmalar başladı. Yine iddialara göre bu dudruma kahvehanede bulunanlar tepki gösterdi ve tartışma kısa sürede gerginliğe dönüşünce durum polise aktarıldı.

TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Yunus Emre Caddesi bir anda kavgaya hazırlanan guruplarla dolunca Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kalabalık olarak olay yerine sevk edildi. Polisin müdahalesi ve tarafları ikna etmesi sonrasında tartışma kavgaya dönüşmeden bitirildi. Bu sırada caddede heyecanlı anlar yaşandı.

Bugün 09:50 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Apartmana yıldırım düştü! mask
Apartmana yıldırım düştü!
İşte Kocaeli’nin bayramda kaza bilançosu mask
İşte Kocaeli’nin bayramda kaza bilançosu
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
İş yerinde porno film izleyen tazminatsız işten atılabilecek mask
İş yerinde porno film izleyen tazminatsız işten atılabilecek
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü mask
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü
Kocaelili siyasetçi Serdar Uzun, hayatını kaybetti mask
Kocaelili siyasetçi Serdar Uzun, hayatını kaybetti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL