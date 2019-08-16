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Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün emektarı, uzun yıllar Derince Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu’nda hademelik yapan, Şehit Osman Gazi Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi’nden emekli olan Dursun Gener hayatını kaybetti. Gener’in cenazesi, bugün Cuma namazına müteakip Derince Cımbızlar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.