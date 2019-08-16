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İlyas Azak, vefat etti

İzmit'in en eski esnaflarından İlyas Azak, hayatını kaybetti.
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İzmit'in en eski esnaflarından merhum Vehbi Azak’ın oğlu, Aysu Azak’ın eşi, Vehbi Onur Azak ve Oğuz Azak’ın babaları, İlyas Azak, 66 yaşında hayatını kaybetti. İlyas Azak’ın cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Başiskele Bahçecik Mezarlığı’na defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

(2)
02

Oray Ulusoy - yaklaşık 6 yıldır komşuluk yaptığım değerli ağabeyim nurlar içinde uyu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 11:14
01

Mülayim Çoksert - 30 yıl önce İzmit çarşı 4 yolda Azak Mobilya vardı,muhtemel ki o'dur....Allah rahmet etsin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 10:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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