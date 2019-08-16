İzmit'in en eski esnaflarından merhum Vehbi Azak’ın oğlu, Aysu Azak’ın eşi, Vehbi Onur Azak ve Oğuz Azak’ın babaları, İlyas Azak, 66 yaşında hayatını kaybetti. İlyas Azak’ın cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Başiskele Bahçecik Mezarlığı’na defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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İlyas Azak, vefat etti
İzmit'in en eski esnaflarından İlyas Azak, hayatını kaybetti.
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Yorumlar
(2 )
Oray Ulusoy - yaklaşık 6 yıldır komşuluk yaptığım değerli ağabeyim nurlar içinde uyu.
Mülayim Çoksert - 30 yıl önce İzmit çarşı 4 yolda Azak Mobilya vardı,muhtemel ki o'dur....Allah rahmet etsin.
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