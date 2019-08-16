Belediye Derince ailesi kenetlendi

Geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak çok önemli bir başarıya imza atan Belediye Derincespor Kulübü, yeni sezonda mücadele vereceği TFF 3. Lig’de 2. Grup’taki zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta kendi tesislerinde çalışan, ardından ikinci etap kampı için Bolu’ya giden Belediye Derincespor, yeni sezon çalışmalarını kendi sahasında sürdürüyor. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Belediye Derincespor camiası, bayramın dördüncü ve son günü gerçekleşen antrenman öncesinde bayramlaştı.

KEMAL BAYRAKTAR’DAN ZİYARET

Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Ahmet Güntepe, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların hazır bulunduğu bayramlaşma töreni coşku içerisinde geçti. Sarı lacivertli futbolcuların bayramını tebrik eden Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, “Yeni sezonda saha içindeki başarınız kadar saha dışındaki davranışlarınız ile de örnek olacağınıza inanıyorum. İnşallah Derince ilçemize yakışır bir sezon geçireceğiz. Biz Derince Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız” dedi.