Spor Toto BAL'da ikinci saha denetimleri başlıyor

80 ilden 153 takım mücadele edeceği Spor Toto BAL’da, bu sezon 80 ilden 153 takım mücadele edecek. Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 82'si geçen sezon Spor Toto BAL'da yer alan takımlardan, 63'ü yerel liglerden Spor Toto BAL'a yükselen takımlardan, 1'i FIFA Disiplin Kurulu kararıyla olmak üzere 8'i geçen sezon TFF 3.Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. 29 Temmuz - 16 Ağustos 2019 tarihleri arasında 1.Saha denetimleri yapıldı. 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 2.Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, grup kuraları çekilecek. Müsabakalar 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde başlayacak. Ligde Kocaeli’ni temsilen İlimtepe Kullar 1975, Çayırova, Karamürselspor, Başiskele Doğantepespor, Gebzespor temsil edecek.