Bizim kızlardan hakem Stephanie’ye tam not!..

Beşiktaş Stadı’nda oynanan UEFA Süper Kupası’nda tarihe geçen Süper Kupa finali yöneten ilk bayan hakem olan Fransız Stephanie Freppart’a, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcularından tam not geldi. Maçı dikkatle izleyen bayan futbolcular, hemcinslerinin başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Kendileri de 1.lig hazırlıklarını cehennem sıcaklarına rağmen ağır çalışmalarla sürdüren kızlar, Hasan Alemdaroğlu yönetiminde Rambo gibi çalışıyor.