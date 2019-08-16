Beşiktaş Stadı’nda oynanan UEFA Süper Kupası’nda tarihe geçen Süper Kupa finali yöneten ilk bayan hakem olan Fransız Stephanie Freppart’a, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcularından tam not geldi. Maçı dikkatle izleyen bayan futbolcular, hemcinslerinin başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Kendileri de 1.lig hazırlıklarını cehennem sıcaklarına rağmen ağır çalışmalarla sürdüren kızlar, Hasan Alemdaroğlu yönetiminde Rambo gibi çalışıyor.
Bugün 11:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:51 TSİ
Bizim kızlardan hakem Stephanie’ye tam not!..
Beşiktaş Stadı’nda oynanan UEFA Süper Kupası’nda tarihe geçen Süper Kupa finali yöneten ilk bayan hakem olan Fransız Stephanie Freppart’a, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcularından tam not geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz