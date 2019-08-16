Gebzespor’da trafik başlıyor

Yeni sezon öncesi Kartepe Green Park Otel’de üs kuran BAL temsilcisi Gebzespor’un hazırlık maçı takvimi oldu. Buna göre 17, 19, 22 ve 25 Ağustos tarihlerine hazırlık maçı koyan teknik direktör Tuncay Soyak, Amed ve Bayrampaşa’dan gelen hazırlık maçı teklifini onayladı. İlk hazırlık maçı için rakip arayışları devam ederken, ikinci hazırlık maçının 19 Ağustos’ta 2. Lig ekibi Amed ile, üçüncü hazırlık maçının ise 22 Ağustos’ta 3.Lig takımı Bayrampaşa ile yapılacağı belirtildi. 25 Ağustos’ta oynanacak 4’üncü ve son hazırlık maçı için de bazı takımlar ile görüşüldüğü öğrenildi.