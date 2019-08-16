Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane futbolcularından, Körfez’in eski teknik adamı Telat Özden, memleketi olan Ordu’nun takımı Yeni Orduspor’da teknik direktörlüğe getirildi. Kentimizde de çok tanınan ve sevilen teknik adam, yeni sezonda takımının başarısı için ter dökecek.
Bugün 11:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
Telat Özden, Orduspor’da
Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane futbolcularından, Körfez’in eski teknik adamı Telat Özden, memleketi olan Ordu’nun takımı Yeni Orduspor’da teknik direktörlüğe getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz