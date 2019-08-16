Telat Özden, Orduspor’da

Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane futbolcularından, Körfez’in eski teknik adamı Telat Özden, memleketi olan Ordu’nun takımı Yeni Orduspor’da teknik direktörlüğe getirildi. Kentimizde de çok tanınan ve sevilen teknik adam, yeni sezonda takımının başarısı için ter dökecek.