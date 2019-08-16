Diyarbakır’ı 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’in Kocaeli Kartepe’daki ikinci etap hazırlık kampına kakılan yeni transferler, açıklamalarda bulundu. Amed Sportif Faaliyetler'e Eyüpspor’dan transfer edilen Yücel Kayaalp, büyük bir umutla yeni kulübüne geldiğini söyledi. Kayaalp,“Amedspor’a transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçiririz” dedi. Transferin her iki taraf için hayırlı olmasını temennisinde bulunan Atakan Arslan da, “İnşallah başarılı olup hedefe oynayan Amedspor izletmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Yusuf Kılıç ise hedefe olan bir takıma gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
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Amed Kartepe’ye futbolcu yağdırdı
Diyarbakır’ı 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’in Kocaeli Kartepe’daki ikinci etap hazırlık kampına kakılan yeni transferler, açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz