Amed Kartepe’ye futbolcu yağdırdı

Diyarbakır’ı 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’in Kocaeli Kartepe’daki ikinci etap hazırlık kampına kakılan yeni transferler, açıklamalarda bulundu. Amed Sportif Faaliyetler'e Eyüpspor’dan transfer edilen Yücel Kayaalp, büyük bir umutla yeni kulübüne geldiğini söyledi. Kayaalp,“Amedspor’a transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçiririz” dedi. Transferin her iki taraf için hayırlı olmasını temennisinde bulunan Atakan Arslan da, “İnşallah başarılı olup hedefe oynayan Amedspor izletmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Yusuf Kılıç ise hedefe olan bir takıma gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.