Tamer Kaplan’a tam destek

Amansız bir hastalığa yakalanan Gebzespor tribünlerinin tanınan ve sevilen siması Tamer Kaplan, tribünde omuz omuza verdiği arkadaşlarının ziyaretiyle moral buldu. Darıca’da oturan Tamer Kaplan için Çınaraltı’nda bir araya gelen Gebzespor ve Darıca Gençlerbirliği taraftarları, genç taraftar ile bol bol sohbet edip, moral verdi.