Amansız bir hastalığa yakalanan Gebzespor tribünlerinin tanınan ve sevilen siması Tamer Kaplan, tribünde omuz omuza verdiği arkadaşlarının ziyaretiyle moral buldu. Darıca’da oturan Tamer Kaplan için Çınaraltı’nda bir araya gelen Gebzespor ve Darıca Gençlerbirliği taraftarları, genç taraftar ile bol bol sohbet edip, moral verdi.
Bugün 11:53 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:55 TSİ
Tamer Kaplan’a tam destek
Amansız bir hastalığa yakalanan Gebzespor tribünlerinin tanınan ve sevilen siması Tamer Kaplan, tribünde omuz omuza verdiği arkadaşlarının ziyaretiyle moral buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz