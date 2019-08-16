TFF 3.Lig 3.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’ne başkandan geçer not. Afyon kampını tamamlayan takım kente dönerken, teknik direktör Özgür Vurur yönetiminde antrenman ve hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanan sarı yeşilliler de Kulüp Başkanı Arif Gülen, takımını yalnız bırakmadı. Gülen, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptı. Gülen, kamp sonrasında oynanan futboldan memnun olduğunu ifade etti.
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Gülen’den Darıca’ya pekiyi!..
TFF 3.Lig 3.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’ne başkandan geçer not.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz