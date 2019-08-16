Gururumuz İzmitli pehlivanlar

Şener Sar yönetiminde çalışmalarına devam eden İzmitli pehlivanlar, Yalova Fevziye Güreşleri’nde de bol kürsü gördü. Seçkin Duman, küçük orta büyük bolda şampiyon olurken, Barış Kemal Yiğit minik 2 boyda ikinci, Oğuzhan Ünal, Alican Türk ve Muhammet Gökçe de kendi boylarında üçüncü olmayı başardı.
SHORCULARIMIZIN DERECELERİ:
SeÇkin Duman K.Orta Büyük 1.
Oguzhan Ünal K.Orta Büyük 3.
Alican Türk Deste Küçük Boy 3.
Muhammet Gökçe Teşvik 2 Boy 3.
Barış Kemal Yiğit Minik 2 Boyu 2.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz