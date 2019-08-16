Gururumuz İzmitli pehlivanlar

Şener Sar yönetiminde çalışmalarına devam eden İzmitli pehlivanlar, Yalova Fevziye Güreşleri’nde de bol kürsü gördü. Seçkin Duman, küçük orta büyük bolda şampiyon olurken, Barış Kemal Yiğit minik 2 boyda ikinci, Oğuzhan Ünal, Alican Türk ve Muhammet Gökçe de kendi boylarında üçüncü olmayı başardı.

SHORCULARIMIZIN DERECELERİ:

SeÇkin Duman K.Orta Büyük 1.

Oguzhan Ünal K.Orta Büyük 3.

Alican Türk Deste Küçük Boy 3.

Muhammet Gökçe Teşvik 2 Boy 3.

Barış Kemal Yiğit Minik 2 Boyu 2.