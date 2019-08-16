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Ersin kardeşlerin hedefi milli takım

Kağıtspor’un gelecek vaat eden sporcuları Ersin kardeşlerin hedefi Milli takım.
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Tekvando eğitimi alan 15 yaşındaki Firdevs Ersin ve 12 yaşındaki Esin Eslem Ersin kardeşler, başarıları ile daha şimdiden, geleceğin umut veren isimlerinden olarak gösteriliyor.  

AĞABEYİMİZİN DESTEĞİYLE BAŞLADIK

Kağıtsporlu iki kardeşin tekvandodaki başarıları, gelecek için umut veriyor. Ersin kardeşler, katıldıkları ilk şampiyonada bronz madalya kazanarak, geleceklerinin ne kadar parlak olduğunu gösterdi. Spora ağabeylerinin desteğiyle başladıklarını belirten iki kardeş “Ağabeyimiz Kağıtspor’da boks yapıyor, bizi spora başlamaya o yönlendirdi. Aslında ilk olarak spora kendimizi korumak ve özgüvenimizi arttırmak için başladık. Sonrasında süreç gelişti ve şampiyonalara katılmaya başladık” dedi.

OKUL HAYATIMIZA POZİTİF ETKİ EDİYOR

Sporun okul hayatlarına pozitif etki ettiğini belirten Ersin kardeşler; “Spor hayatımıza çok olumlu katkılar sağladı. Bizim derslere daha iyi odaklanmamıza yardımcı oldu, ikisini de aynı anda idare edebiliyoruz” diyerek okul hayatında sporun önemini gözler önüne serdi.

İLK TURNUVADAN BAŞARI

Katıldıkları ilk Türkiye şampiyonasında 33 kiloda mücadele eden Firdevs Elçin Ersin, zorlu şampiyonadan Bronz madalya kazandı. Aynı şampiyonada mücadele eden kardeşi Esin Eslem Ersin de 30 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

“HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM”

Hedeflerinin milli takıma girmek olduğunu belirten kardeşler; “Beraber milli takımda yer almak istiyoruz. Avrupa ve Dünya şampiyonlarında beraber Tatamiye çıkıp yarışmak istiyoruz. Spora başlamamızı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve bizlerin gelişiminde büyük emekleri olan Cemal Temel ve Ali İhsan Tekin hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TEMEL: KISA SÜREDE BAŞARI ELDE ETTİLER

Kağıtspor Tekvando antrenörü Cemal Temel; “Bu spora başladıklarında belli bir süre geçtikten sonra yetenekli olduklarını ve gelecek vaat ettiklerini fark ettik. Müsabık gruba aldık onları. Belirli bir aşamaya geldikten sonra Türkiye Şampiyonalarına götürdük ve başarı elde ettiler. Hedefimiz onların daha iyi yerlere gelmeleri, milli takıma gitmeleridir” dedi.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

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