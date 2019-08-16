Körfez’in son yıllarda yetiştirdiği genç yetenekli sporculardan Rafet Gürkan, yeni sezon da Esenspor ile anlaştı. Esenspor Başkanı Kenan Ay, “Hayırlı olsun. Bu transferde yardımcı olan başkan Maşallah Akbay’a teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 12:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:08 TSİ
Rafet Gürkan yuvada kaldı
Körfez’in son yıllarda yetiştirdiği genç yetenekli sporculardan Rafet Gürkan, yeni sezon da Esenspor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz