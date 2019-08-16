Rafet Gürkan yuvada kaldı

Körfez’in son yıllarda yetiştirdiği genç yetenekli sporculardan Rafet Gürkan, yeni sezon da Esenspor ile anlaştı. Esenspor Başkanı Kenan Ay, “Hayırlı olsun. Bu transferde yardımcı olan başkan Maşallah Akbay’a teşekkür ederiz” dedi.