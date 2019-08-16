İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa: Spor müzesi kuracağız

Belediye spor ve kulüp yapılanması ile ilgili olarak sözlerine başlayan Mithat Ağa şu görüşlere yer verdi: Öncelikli olarak kendi müdürlüğümüzü kurduk. Bünyemizde bulunan İzmit Belediyesi Spor Gençlik Kulübü’nün başına Uğur Koştur arkadaşımız, İzmit Belediye Spor Kulübü’nün başına da Sayın Yusuf Erenkaya geldi. Dışarıda farklı yorumlanabilir. Şunun bilinmesini istiyorum. Kimse bu başkanlıklardan ücret almıyor. Ben ve iki başkanımız da taşın altına elini sokacaklarını belirttiler. Hep birlikte kolları sıvadık.

EKSİKLİKLERİMİZİ BİLİYORUZ

5 yıllık bir strateji planlaması yapmamız gerekiyor. En çok ilgilendiğimiz konu alt yapılar ve çocuklar. Belediyemize bağlık 8 branşımız var. Bunun sayılarını arttıracağız tabii ki. Bize bağlı olan Cephanelik, Kuruçeşme tesislerimiz var. Ayrıca Sarısu’da kamp merkezimi mevcut. Eksiklerimiz çok. Bunları tamamlamamız lazım.

LİGE KADAR ASGARİ ŞARTLARI SAĞLAYACAĞIZ

Sarısu Gençlik Kampı bakıma gireceği için bu yıl kimseyi götüremedik. Ancak bu kamp seneye çok iyi hizmet verecektir. Yine Cephanelik Stadı ile ilgili sorunları da biliyoruz. Bölgedeki kulüplerimizin en iyi şekilde hizmet alması için gerekli olan çalışmaları Bu tesisteki 3 salonu en iyi şekilde hazırlayacağız. Ligin başlamasına kısa bir süre var ve en kötü asgari şartları sağlayacağız. Şehir Hastanesi tamamlandığında stadın yolu ile ve stada ulaşım ile ilgili bir sorun kalmayacak.

BU YIL PAŞA GÜREŞLERİ OLMAYACAK

Yeni bütçemizi oluşturuyoruz. Paşa Güreşleri ile ilgili olarak bu yıl için “Yaparız” dersem doğru konuşamam. Ama Edirne Kırkpınar’a eş değer bir güreş yapabiliriz. Büyükşehir bunu sahiplensin, 12 ilçe belediyesi de paydaş olsun. 3 gün sürecek bir festival şeklinde güreş projesi üretebiliriz. Şu bir gerçek ki, ata sporumuza destek vermezsek olmaz.

ÇOK AMAÇLI TESİS İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İzmit’imize çok amaçlı bir tesis lazım. Bu konu ile ilgili Fatma başkanımızı bilgilendireceğiz. Çocuk ve gençlere yönelik projelerimiz olacak. Tek amacımız gençliğimize hizmet, İzmit Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek. 2024’e kadar bol proje ile karşınıza çıkmak istiyoruz. Siz basınımız ve halk bize destek olacak. İnsanız, hata yapabiliriz. Bizlere hatalarımızı da söylemelisiniz.

23 NİSAN’IN 100. YILI ÇOK ÖNEMLİ

Spor konseyi ve Eğitim Spor Çalıştayı oluşturacağız, Gölkay festivalleri düzenleyeceğiz. Festivallerde aklınıza ne geliyorsa olacak. 2 yıl içinde de Spor Kafe’yi kurup tüm spor camiasını burada buluşmayı düşünüyoruz. Spor müzesi de yapmak istiyorum. Sizden de bu anlamda destek alacağım. Çok önem verdiğimiz ve seneye 100. yılını gerçekleştireceğimiz 23 Nisan etkinliklerimiz inanın çok farklı olacak.

DOĞU KIŞLA TESİSİ BÜYÜKŞEHİR’E BAĞLI

19-27 Ağustos tarihleri arasında İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvamız olacak. Turnuvada İzmit sınırları içindeki takımlarımız turnuvada mücadele edecek. Ayın 22’sinde U-11’ler şenliği düzenlenecek. Bu etkinlik sabah 10’da başlayacak, akşam 18.30’da son bulacak. Doğu Kışla’daki tesis Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, benim o tesise müdahil olma şansım yok. Tasarruf Büyükşehir’in. Sakarya’daki turnuvanın İzmit’te de olması benim de hayalim.

BU PARA İZMİT’İN PARASI

Basketbol takımımıza sadece İzmit’in değil tüm Kocaeli halkının destek vermesini bekliyoruz. Doğru olan şeyleri kulağıma küpe olarak alıyorum. Az para ile çok iş yapacağız. İzmit’i spor adına hiç boş bırakmayacağız.İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ve spor kulüpleri olarak yetimin bir kuruş parasını farklı harcamayacağız, fuzuli hiçbir şey yapmayacağız. Bu para İzmit’in, bizim, herkesin parası. Bu duygudan asla çıkmadan çalışacağız.

SİYASİ BİR KONU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Kadın basketbol takımımızın antrenörü Erkan Metin ile ilgili olarak Muzaffer Bey’in art niyetli bir şey yaptığını düşünmüyorum. O da bizim paydaşlarımızdan birisi olacak. Gençlik ve Spor Basketbol Antrenörü Erkan Metin’in Süper Lig’deki bir takımı çalıştırması için kurumundan “Olur” alması gerekiyor. Bunu aldı ve bir formül bulunarak (Yıllık ücretsiz izin) bizimle çalışması sağlandı. İzmit Belediye Bölgesel Lig’deyken de Erkan Metin’e antrenörlük için izin verildi. Ama Sayıştay kararına göre Süper Lig’deyken olmuyor. Kayseri’de yaşayan bir antrenörün şikayeti üzerine Sayıştay böyle bir karar almış.