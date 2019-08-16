Uğur Koştur: Geçen yıldan 557 bin lira borç var

Şeffaf bir yönetim olduklarının altını çizen Koştur şunları söyledi: Size uzak birisi değilim. 10-11 yıl boyunca spor basınındayım, köşe yazıları yazdım. 2014-2019 yılları arasında meclis üyeliği yaptım. Başta Cephanelik Stadı olmak üzere İzmit’teki birçok sportif konuyla ilgili en çok konuşan kişi bendim. Bir ekip olduk. Mithat Ağa’nın yükü çok ağır, ama bir o kadar da hafif. Mithat Ağa spor camiasının içinde olduğu için bu avantajdan yararlanıyor, tabii ki bu durum bize de olumlu yansıyor.

SADECE İZMİT’İN DEĞİL, TÜM ŞEHRİN TEMSİLCİSİYİZ

Bu yıl da kadınlar basketbolda ilimizi İzmit Belediyesi temsil edecek. Bu takım benim ya da belediye başkanımızın takımı değil, tüm şehrin takımı. Bizler gelip geçiciyiz nihayetinde. Genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yapı, şeffaf, kentin değerlerine sahip çıkan bir şekilde ile yönetiliyor. Zor bir görev yapıyoruz. Bundan önceki arkadaşları eleştirdim ama işlerinin çok zor olduğunu işin içine girince anladım. Basın, kent, sponsorların desteği olmadan olmuyor.

AVRUPA KUPASI DAVETİNİ KABUL ETMEDİK

Kocaelispor hepimizin sevdası, kentin markası. Basketbolda da kentin markası İzmit Belediyespor’dur. Transferi tamamladık. Mersin katılmadığı için takımımıza Avrupa kupası daveti geldi. Hazır olmadığımızı belirttik ve daveti kabul etmedik. Geçen yıl ligden 2 takım düşüyordu, bu sezon ise bu rakam dört. Buna göre bütçe planlamamız olacak. Bu yıl daha fazla kişinin maçlara geleceğini düşünüyorum.

BÖYLE MUHALEFET OLMAZ

Geçen yılki bütçeye yakın bir bütçe ile yola çıkacağız. Sponsorlar konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen yıl belediyeden aktarılan kaynağı bu yıl çok daha azaltacağız. Ama geçiş sürecinde belediyenin desteği çok önemli tabii ki. Çünkü bazı gelirler daha sonra kasaya giriyor. Kasım’dan önce kulübe federasyondan para girdiği olmayacak. Şunu istiyoruz. Geçen yıl sponsorluk yapanlara bu yıl muhalefet edilmesin. Parti ayırmamadan bunu yapsınlar.

KİŞİSEL MESELE YÜZÜNDEN KURUMA ZARAR VERİLMESİN

Takımımızın yapısı ile ilgili konuşan 2-3 kişi var. Uğur Koştur’a zarar vermek için kulübe kimse saldırmasın. Şahsi meselesi olan benimle konuşsun. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Hakaret boyutuna varmadığı sürece eleştiri tabii ki olacak. İzmitli Özge Kavurmacı’yı transfer ettik. Görüşmeler uzun sürdü. Belki bir birimizi üzdük, ama sonuçta bir araya geldik. Kocaeli Basket’ten 3 genç İzmitli kızımız da bizimle birlikte olacak. Bu yıl Gelişim Ligi’ne katılmayacağız ancak seneye basketbol ordusu kurmak istiyoruz.

LİGE KADAR SALON YETİŞİR

Atatürk Spor Salonu ile ilgili bir sıkıntı var. Salon tadilatta olduğu için antrenmanlarımızı Derince’de yapacağız. Lige kadar salonumuz hazır olur. 11 ve 12 Eylül’de Düzce Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray ile maçlar yapacağız. 25 Eylül’de de Mersin’de bir turnuvaya katılacağız. Belediyedeki tüm daire başkanlarımız, belediye başkan yardımcılarımız da ile bizimle birlikte olmalı. Zincirin halkalarının birisi koparsa her şey mahvolur. Kısacası üzerimizdeki yükün paylaşılmasını istiyoruz.

GEÇEN YILDAN 557 BİN LİRA BORÇ VAR

Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, özel kalem müdürümüz Duygu hanıma, başkanvekilimiz Nurettin Bulut başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize sponsor olan Bektaş İnşaat’a çok teşekkür ediyoruz. Diğer sponsorlarımızın da geçen yıl olduğu bu yıl da bize destek vermesini istiyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Geçen yıldan 557 bin liralık bir borç var. Bu da önümüze engel. Elimize para geçtikte ufak ufak azaltmak istiyoruz. Bizden alacaklı olanlar da bunu bilsin istiyoruz.

BELGESİ OLAN AÇIKLASIN, HERKES RAHATLASIN

Yönetimimizde 7 kişiden belki de 1 kişi Cumhuriyet Halk Partilidir. Bence sporun partisi olmaz. Sırtımı dayayacağım kişilerin spor bilinci, partisinden daha önemlidir. Ama anlamsız bir saldırı var. Yapılan ithamlar için şunu söylemek istiyorum. Elinde belgesi olan varsa çıksın anlatsın, herkes rahatlasın. Fatma hanıma da söyledim. Sıkıntı bensem şu an söylesinler bırakalım.

EN BÜYÜK KOLAYLIĞI BİRCAN SAĞLADI

Ağır bir ödeme yükü altındayız. Her şeyin hesabını yapıyoruz. Spor malzemesi alırken bile bu şehrin 2-3 firmadan malzemelerimizi alıyoruz ve kentimizin esnaflarının da nasiplenmesini önemsiyoruz.Yeni transferimiz Nazlı Bircan arkadaşımız Galatasaray’da aldığı paradan çok daha az paraya bizimle anlaştı. Hatta bu yılki sözleşmesi daha yüksek miktardaydı. Biz ise çok çok düşük bir fiyatta kendisi ile anlaştık. Ki bize ödeme konusunda en çok kolaylığı sağlayan oyuncu da kendisi. Ne yazık ki bu sporcu üzerinden spekülasyon yapılıyor. O gereken cevabı sahada verecektir.