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Kocaeli'de yağmur etkili oldu

Derince'de etkili olan sağanak, yollarda taşkınlara neden oldu. Yollar ve bazı işyerleri yağmur sularıyla dolarken, esnaf tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
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Kocaeli'de sabah saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Derince’de yağmur yağışı nedeniyle Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi’nde yollar yağmur sularıyla doldu. Mazgallar tıkanınca yol gölete dönerken, taşan sular yol kenarlarında bulunan işyerlerine girdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Esnaf tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Bir süre sonra yağmur dururken, tıkanan mazgalların açılmasıyla sular çekildi. Esnaf işyerlerine giren yağmur sularını boşalttı. 

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