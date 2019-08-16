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Kocaeli'de yağmur etkili oldu

Derince'de etkili olan sağanak, yollarda taşkınlara neden oldu. Yollar ve bazı işyerleri yağmur sularıyla dolarken, esnaf tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.