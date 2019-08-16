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Hodri Meydan, Sakarya maçı öncesi uyardı!..

Hodri Meydan Taraftar Derneği, 20 Ağustos akşamı Sakarya Atatürk Stadı’nda Sakaryaspor ile oynanacak olan maç öncesi Kocaelispor taraftarına bazı uyarılarda bulundu.
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Hodri Meydan Taraftar Derneği, 20 Ağustos akşamı Sakarya Atatürk Stadı’nda Sakaryaspor ile oynanacak olan maç öncesi Kocaelispor taraftarına bazı uyarılarda bulundu. Dernekten yapılan açıklama şu şekilde.

SAKİN OLALIM

Sakaryaspor ile oynayacağımız hazırlık maçı için görüşmelerimiz devam etmektedir. Hodri Meydan olarak bize yakışan bir şekilde maça gidip geleceğiz. Kontenjan konusunda şuanda federasyonun %5 deplasman seyircisi kuralı gereği 1400 kişilik bir sayı söz konusudur. Bu sayıyı arttırmak için girişimlerimiz devam etmekte olup taraftarlarımızı biraz daha sakin olmaya davet ediyoruz.

MÜNFERİT GİDİŞ OLMAYACAK

Ek olarak belirtmek isteriz ki gerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekse organizasyonumuzun daha sağlıklı olabilmesi için münferit gidişler kesinlikle olmayacaktır. Bu süreçte bizler, Kocaelispor armasını ve Hodri Meydan ismini en iyi şekilde temsil edebilmek için yapılması gereken her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. En kısa sürede kontenjan hakkında yapılacak resmi açıklama ile deplasman kayıtlarımızı almaya başlayacağız.

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