Süper Lig’de heyecan başladı

17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rize
21.45 İM Kayseri-Alanya
21.45 D.Sivas-Beşiktaş
18 Ağustos Pazar
19.15 Konya-Ankaragücü
19.15 Göztepe-Antalyaspor
21.45 Yeni Malatya-M.Başakşehir
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-G.Ş.Gaziantep
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz