Başlasın artık şu lig!..

Sezonu 1 Eylül’de deplasmanda Payasspor maçı ile açacak olan Kocaelispor’da çalışmalar Burunga Tesisleri’nde devam ediyor. 29 kişilik futbolcu kadrosu ile lig virajına giren Yeşil Siyahlılar ligin bir an önce başlamasını bekliyor

ANTRENMAN SAYISI 1’E DÜŞTÜ

Önce 21 günlük sıkı Kartepe kampı, ardından Burunga Tesisleri’nde günde yapılan çift antrenmanların ardından futbolcuların adeta pestili çıkmıştı. Dün itibari ile günlük antrenman sayısını 1’e düşüren Yeşil Siyahlıların önceki akşamki antrenmanı ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular kontrol pasa dayalı dar alan mücadelesine girişti.

YÜKSEK TEMPOLU ÇİFT KALE MAÇ

Antrenmanda son olarak çift kale maça geçti. Yüksek tempolu maçta Burak Süleyman, Feridun, Yakup, Erdinç, Gökay, Talha, Mert ve Sefa oldukça dikkat çekti. Çift kale maçta gol olmadı ancak oynanan iştahlı futbol, verilen mücadele dikkatlerden kaçmadı. Önceki günkü antrenmanı yöneticiler Zeynel Abidin Akyol, Murat Sağlam ve Tümer Uslu da izledi.