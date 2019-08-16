Eymen vurdu gol oldu!..

Kocaelispor’un yenilerinden orta saha oyuncusu Serdar Ümit Deniz akşamki antrenman öncesi oğlu Eymen ile bir süre top oynadı. Minik Eymen’in topa vuruşları hayli iyiydi. Antrenmandan 15 dakika önce yaptığı mini antrenmanın ardından yorulan minik Eymen, antrenmanı ve babası Serdar Ümit’i kale arkasından takip etti.