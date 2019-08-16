Yahya Kemal Baki, Korukır ile görüştü

İlimizin genç ve başarılı orta saha oyuncularından Yahya Kemal Baki, Kocaelispor’un akşamki antrenmanını izledi. Kemal’in antrenman sonunda Engin Korukır ile görüştüğü, Korukır’ın ise genç futbolcuyu dün akşamki antrenmana çağırdığı öğrenildi. Kemal, dün Burunga Tesisleri’ne gelip önce Korukır ile görüşecek ardından antrenmana çıkacaktı.