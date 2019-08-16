İlimizin genç ve başarılı orta saha oyuncularından Yahya Kemal Baki, Kocaelispor’un akşamki antrenmanını izledi. Kemal’in antrenman sonunda Engin Korukır ile görüştüğü, Korukır’ın ise genç futbolcuyu dün akşamki antrenmana çağırdığı öğrenildi. Kemal, dün Burunga Tesisleri’ne gelip önce Korukır ile görüşecek ardından antrenmana çıkacaktı.
Bugün 12:41 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:44 TSİ
Yahya Kemal Baki, Korukır ile görüştü
İlimizin genç ve başarılı orta saha oyuncularından Yahya Kemal Baki, Kocaelispor’un akşamki antrenmanını izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz