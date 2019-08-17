3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kocaelispor teknik kurmayları da yakından takip edecek.
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Belediye Derince yarın Karacabey ile oynuyor
3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz