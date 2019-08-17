Belediye Derince yarın Karacabey ile oynuyor

3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kocaelispor teknik kurmayları da yakından takip edecek.