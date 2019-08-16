İbrahim Demirtaş: İYİ Parti Hürriyet’e sözünü geçirmeli

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Volkan Konak’ı konser yapma için ilimize davet etti. İyi Parti eski İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş’tan çok sert tepki geldi. Kendisine ait sosyal medya adresinden çağrıda bulunan Demirtaş, "İyi Parti ilçe başkanı Hürriyet’e sözünü geçirmeli. Volkan Konak ismi değişmeli, biz sırtımızı Kandil’e dayadık, gücümüzü PKK’dan alıyoruz diyen HDP vekillerine hitaben, ‘Maçka’da benim evimde kalabilirler’ diyen bir adamı İyi Partililer olarak İzmit’te istemiyoruz. 2013 yılında çözüm zırvası sürecinde Volkan Konak denen bu sanatçı aynen şöyle demişti, ‘bazı partililer Doğu ve Güneydoğu’ya gidemiyorsa HDP’li vekiller Karadeniz’e giremiyorsa ülke bölünmüş demektir. Gelmeliler hatta Maçka’da benim evimde kalabilirler’ sözlerini sarf etmiştir. Bay konak biz T.C. devletinin her iline gittik, gideriz, gidiyoruz ama velakin senin evinde misafir etmek istediklerin T.C. devletini tanımayan nankör Kürt halkını sömüren şerefsizlerdir. Sanatçı olmak insana dokunmak ama insanın hainine değil, istemiyoruz seni" diye belirtti.

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