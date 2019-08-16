Baykal ailesinden kaymakam ve eşine veda

Körfez Kaymakamlığı’ndan İstanbul Vali Yardımcılığı’na atanan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, ilçe halkına veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Kaymakam Can, bu ziyaretlerden birini de Körfez’in sevilen ailelerinden Baykal ailesine yaptı. Baykal ailesi ile tekne turu yapan kaymakam Can, kendisine gösterdilen ilgi nedeniyle tüm aile bireylerine teşekkür ettiğini belirtti. Bahar Baykal da, Can ailesini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, sayın kaymakama yeni görevinde başarılar dilediklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz