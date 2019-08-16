Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:10 TSİ- Yaşam G: Bugün 13:11 TSİ

Baykal ailesinden kaymakam ve eşine veda

Körfez’in sevilen isimlerinden Bahar Baykal ve ailesi, İstanbul Vali Yardımcılığı’na atanması nedeniyle ilçeden ayrılacak olan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can’I konuk etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Kaymakamlığı’ndan İstanbul Vali Yardımcılığı’na atanan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, ilçe halkına veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Kaymakam Can, bu ziyaretlerden birini de Körfez’in sevilen ailelerinden Baykal ailesine yaptı. Baykal ailesi ile tekne turu yapan kaymakam Can, kendisine gösterdilen ilgi nedeniyle tüm aile bireylerine teşekkür ettiğini belirtti. Bahar Baykal da, Can ailesini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, sayın kaymakama yeni görevinde başarılar dilediklerini söyledi.

Bugün 13:10 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Salı günü kavrulacağız mask
Salı günü kavrulacağız
Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor mask
Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor
Buket'in gelinlik hayali gerçek oldu mask
Buket'in gelinlik hayali gerçek oldu
Karamürsel’de görkemli düğün mask
Karamürsel’de görkemli düğün
CHP’li Meclis üyesi nişanlandı mask
CHP’li Meclis üyesi nişanlandı
İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR! mask
İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL