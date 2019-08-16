Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı servis sorumluları ve yardımcıları ile birlikte ‘Kalite Öz Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve hastane kalitesinin artmasında fayda sağlayacak şartların neler olduğu ve ne kadarının yerine getirildiği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Son derece verimli geçtiği öğrenilen toplantıda alınan kararların, hastane yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı bildirildi.
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Farabi’de kalite toplantısı
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Kalite Öz Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz