Farabi’de kalite toplantısı

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı servis sorumluları ve yardımcıları ile birlikte ‘Kalite Öz Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve hastane kalitesinin artmasında fayda sağlayacak şartların neler olduğu ve ne kadarının yerine getirildiği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Son derece verimli geçtiği öğrenilen toplantıda alınan kararların, hastane yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı bildirildi.