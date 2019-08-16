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Taşlara hayallerini yansıtıyorlar

Bilgievleri, yaz etkinlikleri kapsamında minikleri taş boyama sanatıyla tanıştırıyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri yaz etkinlikleri kapsamında minikleri taş boyama sanatıyla tanıştırıyor. Taşlara hayallerini yansıtan Bilgievi öğrencileri aynı zamanda el becerilerini geliştiriyor. Bilgievi öğrencileri, sokaktan ve sahilden topladıkları taşlarla birbirinden güzel sanat eserleri yaparken taş boyama sanatı ile gelişimlerine olumlu katkı da sağlıyor.

4 HAFTALIK EĞİTİM

Bilgievleri’nde bulunan öğrencilerin faydalandığı taş boyama sanatı 4 haftalık bir eğitimle çocuklara aktarılıyor. Eğitimden sonra kendi eserlerini yapan minikler ortaya taşlardan yapıtlar çıkarıyor. Taş boyama kulübüne katılan öğrenciler el becerilerini fark edebiliyorlar. Özelikle çocukların el becerilerinin geliştiğini ifade eden Bilgievi eğitmenleri, bu sanatla çocukları ruhsal olarak geliştirdiklerini söylüyor.

Bugün 13:13 TSİ - Kültür-Sanat

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