Kocaeli, bayramda en çok görüşme yapılan 10 il arasında

Türkiye, Kurban Bayramı’nda da iletişim ve yaşam platformu BiP ile bayramlaşmayı tercih etti. Arife gününü de kapsayan 5 günlük süre boyunca BiP’ten yapılan toplam arama sayısı 3 milyon 827 bin olurken, toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi geçen yıla oranla yüzde 32’lik artışla 316 bin 300 saate ulaştı. Bayramda mesajlaşmak için BiP’i seçen Türkiye, tam 1 milyar 18 milyon 979 bin mesaj göndererek sevdiklerine ulaştı.

İSTANBUL İLK SIRADA

10-14 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell’liler 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümünü 418 milyon 590 bin 666 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Diyarbakır takip etti. 45 milyon 663 bin 993 dakika konuşulan Kocaeli’nin ardından Mersin, Adana ve Gaziantep geldi.

DATA KULLANIMI ARTTI

Turkcell’liler ayrıca kullandıkları datayı geçen yıla oranla neredeyse yüzde 50 artırarak 33 milyon 166 bin 336 GB’a yükseltti. En çok data tüketilen iller sıralamasında da yine İstanbul ilk sırayı alırken peşinden İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa ve Mersin geldi. 722 bin 791 GB mobil internet kullanılan Kocaeli’nin ardından Hatay ve Konya ilk 10’u oluşturdu.

ALMANYA ARANDI

Turkcell’liler bu dönemde yurtdışında en çok Almanya ile konuştu. Almanya’nın ardından Suudi Arabistan, Yunanistan, Rusya ve Avusturya aranırken, en fazla çağrı da Suudi Arabistan, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Almanya’daki Turkcell’lilerden geldi.

TV KULLANIM SÜRESİ

Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, Kurban Bayramı tatili boyunca kullanıcılara keyifli günler yaşattı. 1 milyar 780 bin 718 defa film izlenirken, toplam TV kullanım süresi de 805 milyon 116 bin 61 oldu. Kişisel bulut depolama servisi lifebox’a yüklenen 43 milyon fotoğraf ve 2.4 milyon video ile de bu Kurban Bayramı unutulmayacak hatıralar arasına girdi.