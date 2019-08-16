Apartman aidatı kiranızı aşamaz

Başta siteler olmak üzere güvenlik, havuz, bina görevlisi, bahçıvan gibi ihtiyaçlara paralel yükselen apartman aidatları yükselişini sürdürüyor. Öyle ki şimdilerde aylık 1.200 liraya ulaşan daire aidatları ödenir oldu. Bilindiği gibi, aidat, apartman görevlisi, güvenlik ve sigorta gibi kalemlerde tüm bağımsız bölümlere, yani dairelere eşit dağıtılıyor. Diğerleri ise arsa payı oranında katılımı düzenliyor. Burada da yönetim planı önem kazanıyor.

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Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, sistemdeki farklı uygulamalara dikkat çekerken, vatandaşın yönetim planını bilmemesi nedeniyle adil olmayan durumlar yaşadığını ifade etti. Kiraz, “Yönetim planlarında 1 artı 1 daire de, 4 artı 1 daire de eşit öder yazıyor. Bu adil değil ama yönetim planı bu sistemin anayasası olduğu için uymak zorundayız. Bu durumda ne yapacağız? Toplanacağız ve 5’te 4 çoğunluğa ulaşacağız. Ancak o zaman yönetim planını değiştirerek adilane bir yönetim planı hazırlayacağız” dedi.