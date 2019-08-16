Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:25 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:27 TSİ

Apartman aidatı kiranızı aşamaz

Yüksek daire aidatı şikayetlerinin son yıllarda arttığına dikkat çekilirken, bu noktada önemli bir uyarı geldi: Aidatlarda üst sınır var, aidat kirayı geçemez.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başta siteler olmak üzere güvenlik, havuz, bina görevlisi, bahçıvan gibi ihtiyaçlara paralel yükselen apartman aidatları yükselişini sürdürüyor. Öyle ki şimdilerde aylık 1.200 liraya ulaşan daire aidatları ödenir oldu. Bilindiği gibi, aidat, apartman görevlisi, güvenlik ve sigorta gibi kalemlerde tüm bağımsız bölümlere, yani dairelere eşit dağıtılıyor. Diğerleri ise arsa payı oranında katılımı düzenliyor. Burada da yönetim planı önem kazanıyor.

METREKARE FARKI...

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, sistemdeki farklı uygulamalara dikkat çekerken, vatandaşın yönetim planını bilmemesi nedeniyle adil olmayan durumlar yaşadığını ifade etti. Kiraz, “Yönetim planlarında 1 artı 1 daire de, 4 artı 1 daire de eşit öder yazıyor. Bu adil değil ama yönetim planı bu sistemin anayasası olduğu için uymak zorundayız. Bu durumda ne yapacağız? Toplanacağız ve 5’te 4 çoğunluğa ulaşacağız. Ancak o zaman yönetim planını değiştirerek adilane bir yönetim planı hazırlayacağız” dedi.

Bugün 13:25 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Sigaraya vergi zammı! mask
Sigaraya vergi zammı!
Emeklinin bayram ikramiyesi arttı mask
Emeklinin bayram ikramiyesi arttı
Kömürcüler OSB hani taşınacaktı? Bölgeye yeni tesisler geliyor! mask
Kömürcüler OSB hani taşınacaktı? Bölgeye yeni tesisler geliyor!
Evde bakıma devlet desteği mask
Evde bakıma devlet desteği
Emekliye 4 zam geliyor! mask
Emekliye 4 zam geliyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL