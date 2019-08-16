Sigorta sektörü gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlarla birlikte her geçen gün yeni bir ürün çıkartıyor. Sigortacılar, bir yandan siber saldırı sigortaları ve parametrik sigortalar gibi daha önce var olmayan yeni ürünler sunuyor, diğer yandan da mevcut ürünlere yeni teminatlar ekleniyor. Son dönemde sigorta şirketleri arasındaki rekabetin artmasıyla klasik bir sigorta ürünü olan konut sigortasını daha cazip hale getirmek ve fark yaratmak için yeni bir hizmet mevcut ürüne dahil edildi.
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Hırsız korkusuna terapili sigorta
Sigorta sektörü gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlarla birlikte her geçen gün yeni bir ürün çıkartıyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz