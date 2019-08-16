Hırsız korkusuna terapili sigorta

Sigorta sektörü gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlarla birlikte her geçen gün yeni bir ürün çıkartıyor. Sigortacılar, bir yandan siber saldırı sigortaları ve parametrik sigortalar gibi daha önce var olmayan yeni ürünler sunuyor, diğer yandan da mevcut ürünlere yeni teminatlar ekleniyor. Son dönemde sigorta şirketleri arasındaki rekabetin artmasıyla klasik bir sigorta ürünü olan konut sigortasını daha cazip hale getirmek ve fark yaratmak için yeni bir hizmet mevcut ürüne dahil edildi.