Tartıştığı kardeşine baltayla saldırdı!

Alınan bilgi ve iddialara göre, olay akşam saatlerinde Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Çenedağ Caddesi’nde yaşandı. Kendisini asarak canına kıyan Mehmet D.’nin cenazesi için Almanya’dan gelen Deniz D. (41) ile Fransa’dan gelen Ali H.D. (30) isimli kardeşler kavga etti. Ali H.D. eşi Dilan D. ve kardeşi Nursel D. ile Çenedağ Caddesi’nde yürürken, otomobiliyle karşı taraftan gelen abi Deniz D. yolda durdu ve aracından inerek kardeşi Ali H.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında arabasına giden ve bir balta ile geri dönen Deniz D. kardeşi Ali H. D.’yi karın boşluğundan yaraladı. Karnından yaralanan şahıs kaçmaya çalışırken bu kez kız kardeşine saldıran Deniz D. onu darp etti. Boğuşma sırasında kardeşinin elinden baltayı almayı başaran yaralı Ali H. D. Deniz D.'nin arabasının camını kırdı. Bu olay sonrasında arabasına binen Deniz D. kardeşlerinin üzerine aracını sürdükten sonra hızla uzaklaştı. Olay sonrasında yaralı olan Ali H.D. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yakalanan Deniz D. olayları hatırlamadığını, baltanın kendisine ait olduğunu ama yaralama olayını anımsamadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.