Tarihi Derbent Tren İstasyonu açılıyor

Kartepe’de bulunan Tarihi Derbent Tren İstasyonu, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Köseköy- Pamukova arasında yapımı devam eden sinyalizasyon projesi kapsamında 2-18 Mayıs tarihleri arasında kapatılmıştı. Demiryolları Genel Müdürlüğü, istasyonun Mayıs ayı sonuna doğru açılacağını açıklamıştı. Fakat aradan geçen 3 aylık süreçte tren istasyonunda çalışmalar bitmedi. Kapatılacağı söylentileri ortaya çıkan tren istasyonu ile ilgili açıklamada bulunan Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş kendilerine verilen bilgide istasyonun Ekim sonu veya Kasım başı faaliyete geçeceğini söyledi.
İSTASYON 1800’LERDEN KALMA
1800’lü yıllardan itibaren hizmet vermeye başlayan tarihi istasyon, 2014 yılında YHT çalışmaları sebebiyle kapatılmış ve hizmet verememişti. Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin tamamlanmasının ardından tekrar faaliyete geçen istasyon bu sefer 16 günlüğüne sinyalizasyon çalışması ve iyileştirmesi için kapatılmış fakat aradan geçen sürede istenilen tarihte açılamamıştı. Konu ile ilgili birçok kez basın açıklaması düzenleyen Mahalle muhtarı Erdal Baş ve Derbent sakinleri mağduriyetlerini çözmeye çalışıyorlar.
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Yorumlar
(2 )
Derbent,li - Ayine" si iştir kişinin lafa bakılmaz ..........
CENGİZ ŞAHİN - Hah şöyle biraz laf dinleyin de açın istasyonları. Bunlar yetmez daha kapalı olanlar var ve sefer sayılarını artırın.
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