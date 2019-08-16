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Balık lokantaları ihalesi yine iptal edildi

Üçüncü kez ihaleye çıkacak olan Deniz Yıldızı, Şen Balık, Balıkçı Hamdi ve Közz Restaurant’a talipli olan Musa Yayla, “İhaleye yeniden gireceğim, eğer mağdur olursam artık mahkemeye gideceğim” dedi.
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Balık lokantaları ihalesi ikinci defa iptal edildi. Hatırlanacağı üzere son ihalede Musa Yayla’ya karşı bir araya gelen işletmeciler aylık 150’şer bin lira kira teklifinde bulunmuştu. Hatırlanacağı üzere İlk iptal edilen ihalede Musa Yayla yaklaşık 8 bin TL olan kira bedelini 15 bin TL’ye çıkarmıştı. Yüksek bulunarak iptal edilen ihale sonrası ikinci ihalede Musa Yayla’ya karşı diğer katılımcılar 150 bin TL gibi yüksek bir rakam vermişlerdi. Büyükşehir Belediyesi beklenen kararı vererek bu ihaleyi de iptal etti. İlk ihalenin kazananı Musa Yayla yaptığı açıklamada ise, “İhaleye yeniden gireceğim, beni mağdur ettiler. Şu an hazırlığım var. Bu yapılacak ihalede de yine aynısı olursa hakkımı aramak için mahkemeye gideceğim” dedi.

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Yorumlar

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İzmit Li - Uzatmaya gerek yok, yapsın belediye buraya antikkapı gibi bir restoran millet ucuz ucuz balık yesin.. yani yorgan gitsin kavga bitsin..

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