Büyükşehir, lüks cipini satıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Audi marka Q7 model lüks cipi satışa çıkarıldı. Büyükşehir, 2017 model cip için 628 bin TL muhammen bedel isteyen bedeli söz konusu aracı belediye iştiraki İZAYDAŞ üzerinden satacak. 27 Ağustos Salı günü saat 14.00’te İZAYDAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek ihale ile satılacak olan henüz 69 bin kilometrede. Bilindiği üzere eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu da görevde bulunduğu dönemde 41 KB 001 plakalı bir Audi Q7 model araç kullanıyordu. Haberin devamı için buraya tıklayabilirsiniz.