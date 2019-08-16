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Doğa Koleji "Satıldı" iddialarını yalanladı

Eğitim sektörünün en büyük markalarından Doğa Koleji ile ilgili sosyal medyada paylaşılan “Vakıfbank tarafından el konuldu” şeklinde iddialar Doğa Koleji tarafından yalanlandı.
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Eğitim sektörünün en büyük markalarından Doğa Koleji ile ilgili sosyal medyada paylaşılan “Vakıfbank tarafından el konuldu” şeklinde iddialar Doğa Koleji tarafından yalanlandı.

Doğa Koleji, yaptığı açıklamada:

“Eğitimin Türkiye’deki Lideri Doğa Koleji ile ilgili bugün sosyal medyada, kaynağı belli olmayan bir merkezden, ”Vakıfbank tarafından el konuldu” şeklinde asılsız iddiaları içeren yazı ve haberler paylaşılmıştır. Kurumumuza karşı sosyal medyada bilinçli olarak yapılan bu yayınlar, markamıza zarar verme amaçlıdır. Öğretmeni, velisi, öğrencisi ile büyük  bir aile olan Doğa Koleji, bu tür asılsız yazı ve haberlere itibar etmemektedir. Doğa Koleji’ne yönelik yapılan asılsız ve algı amaçlı haber ile yazılar için yasal haklarımızı kullanarak ilgili mercilere başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" İfadeleri yer aldı.

Bugün 14:13 TSİ - Eğitim

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