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Düzce’den Kocaeli’ye, pedal çevirecekler

Düzce ve Yalova’da bir araya gelecek olan Kızılaycılar ve sporcular, depremden en çok etkilenen güzergâhları geçerek Kocaeli’ye kadar pedal çevirecek.
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Yirminci yüzyılın en büyük afeti olarak adlandırılan Marmara Depremi’nin 20. yılında Türk Kızılay bir dizi farkındalık çalışması yapacak. Kızılay’ın Kaynaşlı’daki Bölge Afet Yönetim Merkezi’nde düzenlenecek törenle başlayacak olan bisiklet turu 130 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek. Yüzlerce Kızılaycı ve sporcu yaklaşık 6 saat boyunca pedal çevirecek. Yalova’dan ise onlarca kişi bisikleti ve motosikletiyle Kocaeli’ye hareket edecek.

KINIK DA KATILACAK

Marmara Depreminde yaşanan acıları unutturmamak, deprem ve sonuçlarını hatırlatmak için düzenlenen etkinliğe Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da katılacak. Genel Başkan Kınık, bisiklet sürüşüne Kocaeli Uzuntarla mevkiinde katılarak, varışa kadar pedal çevirecek, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatacak. Bisiklet sürüşünün Düzce Kaynaşlı’daki başlangıcını ise Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan yapacak.

BUGÜNKÜ PROGRAM

Bisiklet Turu startını bugün saat 11.00’de, Düzce/Kaynaşlı Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü önünden yapacak. Yalova’da ise saat 14.00’te Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırmaları Enstitüsü önünden bisiklet ve motosiklet turu startı verilecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Uzuntarla’daki mola yerinden bisiklet turuna katılacak. Saat 17.00’de ise Double Tree By Hilton Kocaeli’de tur noktalanacak. Saat 19.00’da ise Vefa Gecesi programı düzenlenecek.

Bugün 14:26 TSİ - Spor

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