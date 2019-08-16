Akar: Depremden bugüne, gerekenler yapılmadı

Bir açıklama yayınlayan Akar, resmi rakamlara göre 17.733 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 48.901 vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara Depremi’nin, ulusumuzun yaşadığı en acı felâketlerden biri olduğunu söyledi. Ülkemizin yüzde 96’sının aktif deprem kuşağında yer aldığını belirten Akar, “Maalesef deprem konusunda bu geçen sürede, yaşanan onca acılara karşın gerekli çalışmaların yapılmadığını görüyoruz” dedi.

“80 BİN VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

Ülkemizde son 100 yılda 6 şiddetinin üzerinde 56 deprem meydana gelirken 80 bin vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini belirten Akar, “Yıllardır bilim adamlarının İstanbul’da beklenen depremin 7 şiddetinin üzerinde olacağı ve binaların yüzde 10-15’nin yıkılacağı, bunun da 600 bin konut olacağı uyarılarına rağmen halen gerekli önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Kentimizdeki tablonun da farklı olmadığı resmi açıklamalarla ortaya konmaktadır.

“DERSLER ÇIKARILMADI”

Deprem sonrası Kocaeli’de 617 adet yıkılması gereken bina belirlenmesine rağmen Valilik tarafından tekrar yapılan tespitler sonrasında 3.756 bina olduğu, bu binalarda 9 bin 971 konut ve işyeri bulunduğu, yıkılması gereken binalarda 4 bin 200 kiracının oturduğu belirtilmiştir. Yapılan son tespitlere göre kentimizde yıkılması gereken 29 ağır hasarlı binada hala vatandaşlarımızın yaşadığı, hala bu konuda gerekli derslerin çıkarılmadığını ortaya koymaktadır” dedi.