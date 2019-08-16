Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:28 TSİ- Gündem G: Bugün 14:30 TSİ

İMO: İmar affı kaçak yapılara gerekçe oluyor

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümünde yaptığı basın açıklamasıyla, imar aflarının yeni kaçak yapıların önünü açtığını söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

17 Ağustos Depremi’nin ortaya çıkardığı bilançonun depremin toplumsal travma haline gelmesine neden olmakla kalmadığını belirten İMO Başkanı Kahraman Bulut, başta yapı üretim süreci, mevcut yapılar, kentleşme politikası, afet sonrası önlemler, mevzuat olmak üzere, depremin yetersizliğimizi, hatalarımızı gün yüzüne çıkardığını söyledi. Bulut, “Görmezden gelinen, yok sayılan sorunlar dramatik bir olayla varlığını hissettirdi” dedi.

“İMAR AFLARI YENİ KAÇAK YAPILARA GEREKÇE OLUYOR”

Ülkemizde sağlıklı yapı envanteri olmadığının da açığa çıktığını söyleyen Bulut, “Depremler olacak, olmaya da devam edecek;  bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak depremlerin afete dönüşmesini engellemek, zararlarını azaltmak mümkündür. Bir doğa olayı olan depremin, doğal afete dönüşmesini önlemenin yolu, planlama-kentleşme ve yapı denetim sisteminden geçmektedir. İmar afları, daha önceki uygulamaların da gösterdiği gibi zaten sıkıntılı bir durumda olan yapı stokuna, yeni kaçak yapıların eklenmesine gerekçe oluşturmaktadır” dedi.

“KAÇAK YAPILAR AFFEDİLİYOR”

Ruhsatlı ya da ruhsatsız binaların kayıt altına alınması gerekçesiyle çıkarılan "İmar barışı" ile yapıların depreme dayanıklılığı hususunun vatandaşa bırakılmasının yeni yıkımlara davetiye çıkardığını söyleyen Bulut, “Yapılması gereken, insanların sağlıklı konutlarda yaşamasını sağlamak için yapı stokunu güvenilir, dayanıklı duruma getirmek ve bunu sağlayacak düzenlemeleri yapmaktır; kaçak yapıları affetmek değildir” dedi.

TÜRKİYE DEPREME HAZIR MI?

Türkiye’nin depreme hazırlığı konusunda olumlu bir cevap veremediklerini belirten Bulut, “Konunun birinci derecede muhatabı olan bir mesleğin mensupları olarak, depremlerin yıl dönümlerinde sorunları yeniden sıralamanın, çözümü bir kez daha tartışmaya açmanın haldeki durumumuzu özetlediğinin farkındayız. Ne sorunlar değişiyor ne de güvenli yaşam  kuracak adımlar atılıyor. Biz inşaat mühendisleri geleceğe endişeyle değil, güvenle bakmak istiyor ve bu istediğimizin her daim arkasında olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Bugün 14:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Prematüre bebek için acil kana ihtiyaç var! mask
Prematüre bebek için acil kana ihtiyaç var!
Dursun Gener, hayatını kaybetti mask
Dursun Gener, hayatını kaybetti
7 kişi boğuldu, yasak sadece "tabelada" mask
7 kişi boğuldu, yasak sadece "tabelada"
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
Asrın felaketinin 20. yılı mask
Asrın felaketinin 20. yılı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"

GALERİ

Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu mask
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL