İMO: İmar affı kaçak yapılara gerekçe oluyor

17 Ağustos Depremi’nin ortaya çıkardığı bilançonun depremin toplumsal travma haline gelmesine neden olmakla kalmadığını belirten İMO Başkanı Kahraman Bulut, başta yapı üretim süreci, mevcut yapılar, kentleşme politikası, afet sonrası önlemler, mevzuat olmak üzere, depremin yetersizliğimizi, hatalarımızı gün yüzüne çıkardığını söyledi. Bulut, “Görmezden gelinen, yok sayılan sorunlar dramatik bir olayla varlığını hissettirdi” dedi.

“İMAR AFLARI YENİ KAÇAK YAPILARA GEREKÇE OLUYOR”

Ülkemizde sağlıklı yapı envanteri olmadığının da açığa çıktığını söyleyen Bulut, “Depremler olacak, olmaya da devam edecek; bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak depremlerin afete dönüşmesini engellemek, zararlarını azaltmak mümkündür. Bir doğa olayı olan depremin, doğal afete dönüşmesini önlemenin yolu, planlama-kentleşme ve yapı denetim sisteminden geçmektedir. İmar afları, daha önceki uygulamaların da gösterdiği gibi zaten sıkıntılı bir durumda olan yapı stokuna, yeni kaçak yapıların eklenmesine gerekçe oluşturmaktadır” dedi.

“KAÇAK YAPILAR AFFEDİLİYOR”

Ruhsatlı ya da ruhsatsız binaların kayıt altına alınması gerekçesiyle çıkarılan "İmar barışı" ile yapıların depreme dayanıklılığı hususunun vatandaşa bırakılmasının yeni yıkımlara davetiye çıkardığını söyleyen Bulut, “Yapılması gereken, insanların sağlıklı konutlarda yaşamasını sağlamak için yapı stokunu güvenilir, dayanıklı duruma getirmek ve bunu sağlayacak düzenlemeleri yapmaktır; kaçak yapıları affetmek değildir” dedi.

TÜRKİYE DEPREME HAZIR MI?

Türkiye’nin depreme hazırlığı konusunda olumlu bir cevap veremediklerini belirten Bulut, “Konunun birinci derecede muhatabı olan bir mesleğin mensupları olarak, depremlerin yıl dönümlerinde sorunları yeniden sıralamanın, çözümü bir kez daha tartışmaya açmanın haldeki durumumuzu özetlediğinin farkındayız. Ne sorunlar değişiyor ne de güvenli yaşam kuracak adımlar atılıyor. Biz inşaat mühendisleri geleceğe endişeyle değil, güvenle bakmak istiyor ve bu istediğimizin her daim arkasında olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.