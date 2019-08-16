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Başkan Söğüt: Aynı acı bir daha yaşanmasın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması hepimizin ortak dileğidir” dedi.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen binlerce hemşehrimizin hayatını kaybettiği Marmara depreminin 20. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan İsmail Söğüt mesajında; Tüm ülkeyi derin acılara boğan depremin üzerinden 20 yıl geçti. Özellikle bölgemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve her an hazırlıklı olmamızı gerektirmektedir.

BİR DAHA YAŞANMASIN

Başkan Söğüt; depremin değil, alınmayan önlemlere vurgu yaparak, “17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisiyle, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, deprem yönetmeliğine uygun hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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