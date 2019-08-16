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Vali Aksoy, depremi andı

Vali Hüseyin Aksoy yayınladığı bir mesajla, asrın felaketi olan 17 Ağustos Marmara Depremi’ni andı. Aksoy mesajında, “Marmara Depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır” dedi.
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“Ülkemiz için büyük bir felaket olan Marmara depreminde, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on birlerce vatandaşımız yaralanmış, evsiz ve yuvasız kalmıştır” diyen Aksoy mesajında şu ifadeleri kullandı. “Geçen yıllar yaraları sarsa da, ne acılarımızı azalttı ne de kaybettiklerimizi unutturdu. Bundan sonra geçecek yıllar da unutturmayacaktır.

BİLİNÇLİ OLMA GERÇEĞİ

Bu süreçte devletimiz, maddi kayıpları telafi etmiş, gerekli birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş ve şehirlerimizin alt ve üst yapılarını yenilemiştir. Ancak, giden canları geri getirmek mümkün olmadığı için, her zaman depreme ve doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeğini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

“DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

“Geçmişte yaşanan depremin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmaz olacaktır” diyen Vali Aksoy, “Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde depreme hazırlıklı olmamız gerekmektedir. 

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