Özel bir firmada satış sorumlusu olarak görev yapan Özgür Özensoy, tatil için memleketine geldi. Bu sırada annesi Gülhan Özensoy ve dayısının mezarına ziyarete giden Özgür Özensoy beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Özensoy’un anlattıklarına göre annesinin mezarı, Başiskele Belediyesi’nin inşa ettiği duvardan düşen taş nedeniyle kırıldı. Bunun üzerine belediyeye giden ve durumu anlatan Özensoy’a, mezarın kırılmasında belediyenin hatası olmadığı söylendi. Yetkililer, mezarın başka bir şekilde zarar gördüğünü belirtti.

"ÖZÜR DİLESİNLER YETER"

Mezarı yaptıracak durumu olduğunu ancak yetkililerden özür beklediğini kaydeden Özensoy, “Şükürler olsun ki mezarı yeniden yapacak kadar maddi durumumuz yerinde. Benim derdim para değil, benim derdim ölüye saygı duyulmaması. Haydi yaşayan insanlara saygı göstermiyoruz bari ölmüş insanların anılarına saygı gösterelim. Belediyeye gerekli şikayeti yaptım, durumun takipçisi olacağım. Sorumlulardan konu hakkında özür ve açıklama bekliyorum“ dedi.

Özgür Özensoy