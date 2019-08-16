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"Dirilere saygınız yok, bari ölülere olsun"

Özel bir firmada satış sorumlusu olarak görev yapan Özgür Özensoy, annesinin Başiskele’deki mezarına zarar verenlere tepkisini dile getirdi.

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Özel bir firmada satış sorumlusu olarak görev yapan Özgür Özensoy, tatil için memleketine geldi. Bu sırada annesi Gülhan Özensoy ve dayısının mezarına ziyarete giden Özgür Özensoy beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Özensoy’un anlattıklarına göre annesinin mezarı, Başiskele Belediyesi’nin inşa ettiği duvardan düşen taş nedeniyle kırıldı. Bunun üzerine belediyeye giden ve durumu anlatan Özensoy’a, mezarın kırılmasında belediyenin hatası olmadığı söylendi. Yetkililer, mezarın başka bir şekilde zarar gördüğünü belirtti.

"ÖZÜR DİLESİNLER YETER"

Mezarı yaptıracak durumu olduğunu ancak yetkililerden özür beklediğini kaydeden Özensoy, “Şükürler olsun ki mezarı yeniden yapacak kadar maddi durumumuz yerinde. Benim derdim para değil, benim derdim ölüye saygı duyulmaması. Haydi yaşayan insanlara saygı göstermiyoruz bari ölmüş insanların anılarına saygı gösterelim. Belediyeye gerekli şikayeti yaptım, durumun takipçisi olacağım. Sorumlulardan konu hakkında özür ve açıklama bekliyorum“ dedi.

Özgür Özensoy

Dün 17:00 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

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Özgur - Öyle şey olmaz belediye mezarliklardan birinci derecede sorumludur. Kanun ve yönetmeliklerde mezara oluşacak her türlü hasarı karşılamak ve yaptırmak zorundadirlar. Mezarliklar belediye sorumluluğundadır temizlenmesi, korunması kanunda açıkça belirtilmiş. Hemen polis çağırıp tutanak tutturup mahkemeye verin!

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 16 Ağustos 17:18

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