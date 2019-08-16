Kartepe Seka Kamp alanında piknik yapan vatandaşlar, bölgede yer alan çöplerden rahatsızlık duyduklarını aktardı. Çöp konteynerlerinin yeteri kadar temizlenmediği belirten vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çalışmaya davet etti. Öte yandan Seka Kamp alanının tuvaletlerinin de yeteri kadar temiz olmadığı ve vatandaşların tuvaletleri rahatlıkla kullanamadığı söylenildi.
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Seka Kamp alanından şikayet var!
Sapanca Gölü’nün Kartepe’ye uzanan kıyısında yer alan Seka Kamp alanında yer alan çöp konteynerlerinin bakımsızlık nedeniyle kötü bir duruma geldiği belirtildi.
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Kartepe Seka Kamp alanında piknik yapan vatandaşlar, bölgede yer alan çöplerden rahatsızlık duyduklarını aktardı. Çöp konteynerlerinin yeteri kadar temizlenmediği belirten vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çalışmaya davet etti. Öte yandan Seka Kamp alanının tuvaletlerinin de yeteri kadar temiz olmadığı ve vatandaşların tuvaletleri rahatlıkla kullanamadığı söylenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz