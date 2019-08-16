Seka Kamp alanından şikayet var!

Kartepe Seka Kamp alanında piknik yapan vatandaşlar, bölgede yer alan çöplerden rahatsızlık duyduklarını aktardı. Çöp konteynerlerinin yeteri kadar temizlenmediği belirten vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çalışmaya davet etti. Öte yandan Seka Kamp alanının tuvaletlerinin de yeteri kadar temiz olmadığı ve vatandaşların tuvaletleri rahatlıkla kullanamadığı söylenildi.

