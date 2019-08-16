Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:43 TSİ- Eğitim G: Bugün 15:45 TSİ

Kültür Okulları eğitim sezonunu açtı

Kültür Eğitim Kurumları 2019- 2020 eğitim öğretim yılının açılışını, Başiskele Kampüsü’nde tanışma toplantısı ile gerçekleştirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

18 yıllık eğitim geçmişine sahip Kültür Eğitim Kurumları her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl da genişleterek, bünyesine kattığı deneyimli öğretmenleri ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Genel Müdür İsmail Aydemir’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Eğitim Koordinatörü Saim Seçkin Aydemir, İzmit Merkezde bulunan Kültür Özel Öğretim Kursu ve Başiskele Kampüsü idareci ve öğretmenleri katıldı. 150 kişilik dev kadroyla gerçekleşen toplantı tüm birim öğretmenleri ve zümrelerin sıcak bir ortamda tanışmasını sağladı.

KÜLTÜR FEN LİSESİ AÇILIYOR

Bu yıla kadar Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Özel Öğretim Kursu olarak Kocaeli halkına hizmet vermeye devam eden Kültür Eğitim Kurumları bu yıldan itibaren Fen Lisesini de okulları arasına ekledi. Her yıl yüzlerce öğrenciyi başarılı bir şekilde mezun eden kurum, Fen Lisesiyle birlikte başarısını Türkiye çapında duyurmayı hedefliyor. Kültür Eğitim Kurumları aynı zamanda farklı spor dallarında Türkiye dereceleri ile ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor.

ESKİ PERSONELLERE HEDİYE

Toplantıda Kültür Eğitim Kurumlarının vizyon ve misyonuna uygun olarak bugüne kadar yapılan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacaklar detaylı olarak konuşuldu. Öğretmenlere hayata geçirmek istedikleri projeleri için destek sözü verildi. Öğrencilerin akademik kariyerleri kadar iyi birer birey olmaları içinde çalışılması gerektiğinin altı çizildi. Toplantının sonunda ise 10 ve 15. Yılını dolduran öğretmen ve personellere Genel Müdür İsmail Aydemir tarafından hediye olarak cumhuriyet altını verildi.

Bugün 15:43 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
GTÜ, araştırma görevlisi alacak mask
GTÜ, araştırma görevlisi alacak
Neden KOÜ veya neden KOÜ değil? mask
Neden KOÜ veya neden KOÜ değil?
TÜGVA kamp için o ortaokulu kiralamış mask
TÜGVA kamp için o ortaokulu kiralamış
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kullar'a taşındı mask
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kullar'a taşındı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL