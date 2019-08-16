Kültür Okulları eğitim sezonunu açtı

18 yıllık eğitim geçmişine sahip Kültür Eğitim Kurumları her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl da genişleterek, bünyesine kattığı deneyimli öğretmenleri ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Genel Müdür İsmail Aydemir’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Eğitim Koordinatörü Saim Seçkin Aydemir, İzmit Merkezde bulunan Kültür Özel Öğretim Kursu ve Başiskele Kampüsü idareci ve öğretmenleri katıldı. 150 kişilik dev kadroyla gerçekleşen toplantı tüm birim öğretmenleri ve zümrelerin sıcak bir ortamda tanışmasını sağladı.

KÜLTÜR FEN LİSESİ AÇILIYOR

Bu yıla kadar Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Özel Öğretim Kursu olarak Kocaeli halkına hizmet vermeye devam eden Kültür Eğitim Kurumları bu yıldan itibaren Fen Lisesini de okulları arasına ekledi. Her yıl yüzlerce öğrenciyi başarılı bir şekilde mezun eden kurum, Fen Lisesiyle birlikte başarısını Türkiye çapında duyurmayı hedefliyor. Kültür Eğitim Kurumları aynı zamanda farklı spor dallarında Türkiye dereceleri ile ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor.

ESKİ PERSONELLERE HEDİYE

Toplantıda Kültür Eğitim Kurumlarının vizyon ve misyonuna uygun olarak bugüne kadar yapılan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacaklar detaylı olarak konuşuldu. Öğretmenlere hayata geçirmek istedikleri projeleri için destek sözü verildi. Öğrencilerin akademik kariyerleri kadar iyi birer birey olmaları içinde çalışılması gerektiğinin altı çizildi. Toplantının sonunda ise 10 ve 15. Yılını dolduran öğretmen ve personellere Genel Müdür İsmail Aydemir tarafından hediye olarak cumhuriyet altını verildi.