Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ayhan Pala (52) idaresindeki 16 CGC 62 plakalı ve B.A'nın kullandığı 77 EP 970 plakalı motosikletler, Yalova-Kocaeli kara yolunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkisinde Tevfik Fikret Caddesi'nden yola çıkmak için manevra yapan E.Z. yönetimindeki 41 ABR 734 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri Pala ve B.A. ile aynı motosikletteki N.M. yaralandı. Yaralılardan Pala, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA
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41 plakalı araç kazaya karıştı! 1 ölü...
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü öldü.
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz